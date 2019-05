MOTIVE veröffentlicht Vinyl, Video

Die US Thrasher haben die Vnylausgabe ihres bereits 2018 erschienenen Albums "Fight The World" für den 12. Juli angekündigt. Das gute Stück wird via Metal Devastation Records veröffentlicht werden und hier ist mit 'Thrash Priest' eine Hörprobe: Youtube.

Vorbestellungen für das Vinyl oder Orders für die bereits verfügbare CD können auf der MOTIVE-Bandcamp-Seite abgegeben werden.