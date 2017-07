MOTÖRHEAD: Coveralbum in der Pipeline!

Am 1. September erscheint "Under Cöver" - ein Coveralbum der besonderen Art!

Lemmy, Phil und Mikkey haben über die Jahre in Motörhead immer mal wieder einen favorisierten Song rausgesucht und ihn in guter alter MOTÖRHEAD-Manier gecovert. Ihm den typischen Rock’n’Roll Touch verliehen, mit den extra Motörhead Kanten und Ecken.

Die besten Coversongs werden nun auf Under Cöver veröffentlicht, einschließlich der zeitlosen David Bowie Hymne 'Heroes'. Der Song wurde während der "Bad Magic"-Session im Jahr 2015 aufgenommen und ist einer der letzten Songs, die die Band zusammen aufgenommen hat.

Anbei die Trackliste:

1. Breaking the Law (Produced by Cameron Webb) 2008 - JUDAS PRIEST

2. God Save the Queen (Produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2000 – SEX PISTOLS

3. Heroes (Produced by Cameron Webb) 2015 – DAVID BOWIE

4. Starstruck (Produced by Cameron Webb) 2014 – RONNIE JAMES DIO

5. Cat Scratch Fever (Produced by Peter Solley) 1992 – TED NUGENT

6. Jumpin’ Jack Flash (Produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2001 – THE ROLLING STONES7. Sympathy for the Devil (Produced by Cameron Webb) 2015 – THE ROLLING STONES8. Hellraiser (Produced by Billy Sherwood) 1992 – OZZY OSBOURNE9. Rockaway Beach (Mixed by Cameron Webb) 2002 – THE RAMONES10.Shoot 'Em Down (Produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2001 – TWISTED SISTER11. Whiplash (Produced by Bruce Bouillet and Bob Kulick) 2005 – METALLICA