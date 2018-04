MOTÖRHEAD: Weltklasse-Rock 'n' Roll Bier

Was immer das sein mag, aber die Arcadia Brewing Co. macht das jetzt, ein MOTÖRHEAD-Bier. Ich hätte ja gedacht, dass ein Bourbon-Whisky passender gewesen wäre, aber mit 6,2% Alkohol ist das Ding immerhin nicht gerade ein Leichtgewicht unter den Bieren. Es handelt sich um ein IPA - noch so ein Bruch, oder habe ich etwas verpasst und Lemmy war ein verkappter Indien-Fan? Ich dachte, der sammelte WW2-Devotionalien? - mit dem Namen "Röad Crew", dass "besonders gut reinläuft während man in geradezu wundervoll obszöner Lautstärke MOTÖRHEAD hört". Aha. Dazu gibt es auch einen Trailer, deren Protagonisten zwischen "boah, bin ich stoned" und "was soll ich nur sagen" schwanken. Na dann: Prost.

