Lemmy hätte am 24. Dezember Geburtstag gehabt. Um dem alten Haudegen zu gedenken, gibt es auf der Webseite des MOTÖRHEAD-Teams einen kostenlosen Download des Gigs am 23. Dezember 1996 in Bonn. Wer möchte, holt sich hier den Download. Es gibt die Show aber auch komplett auf Youtube.

