MOUNTAINEER: Erstes Video von

MOUNTAINEER ist die neue Band von Clayton Bartholomew (ex-SECRETS OF THE SKY, ex-LYCUS) und Sänger Miguel Meza (ex-ASHES OF AMERICAN FLAGS), die sich anschickt, am 29. Juni ihr Debütalbum über Lifeforce Records zu veröffentlichen. Das gute Stück wird den Namen "Passage" tragen und Postrock enthalten. Hier ist ein Vorgeschmack in Form von 'Hymnal: Passage I': Youtube.

Das Album besteht aus zwei Liedern, die beide um die 20 Minuten lang und in mehrere Teile unterteilt sind.