MOURNING SIGN sind

Orchestrated Misery Recordings wird das Album "Contra Mundum" der schwedischen Prog-Deather am 20. Dezember veröffentlichen. Freunde des gepflegten Todesstahl-Durcheinanders hören mal in den Trailer rein: Youtube.

Wem das nicht reicht, der kann auf der Bandcamp-Seite der Skandinavier das Lied 'Nest Of Vipers' komplett hören. Insgesamt werden diese Lieder auf "Contra Mundum" zu finden sein:

1. Dualism

2. Homage to a Dying World

3. Nest of Vipers

4. Sights of Woe

5. The Defiant Pupil

6. These Scars

7. Who Will Crown the King

8. Sleep

9. White Light

10. The Devils We Adore

Quelle: Clawhammer PR Redakteur: Frank Jaeger Tags: mourning sign contra mundum