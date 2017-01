MÖTLEY CRÜEs Vince Neil mit Boy George bei Schwarzenegger im TV

Na, das ist mal eine Headline, oder? Heute gibt es nämlich mal das "Goldene Blatt" des Metal, wir können nämlich auch Regenbogenpresse. Vince Neil nimmt teil an der TV-Show "The New Celebrity Apprentive", die früher Donald Trump als Gastgeber hatte, jetzt jedoch mit Arnold Schwarzenegger (bestes Zitat; "I am the new boss!") in die achte Season geführt wird. In der Show muss mighty Vince einen Jingle für eine Werbekampagne schreiben - zusammen mit Boy George, der in den Achtzigern mal mit der Band CULTURE CLUB große Erfolge feierte. Kann sich jemand den leicht breiter gewordenen Rocker Neil mit dem Säusel-Barden George vorstellen? Nein? Ich glaube, die beiden eigentlich auch nicht. In einem Teaservideo beschwert sich George gleich mal über den Alkoholkonsum seines Komponistenkollegen, der zurück mosert. Allerdings glaube ich, dass das auch alles ist, was wir von der Show wissen und sehen wollen, denn der Rest der Teilnehmer ist ausgesprochen unmetallisch. Trotzdem, hier ist ein Trailer, und damit beenden wir die Gossip-Ecke auf PM.de für heute.

