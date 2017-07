MR. BIG hat auch ein Video

Das neue Album steht seit Freitag in den Läden. Es heißt "Defying Gravity" und ist das neinte der Rocker, die mit dem Smash Hit 'To Be With You' Erfolge feiern durften. Aber ihre neueren Alben sind auch nicht zu verachten, wie das Stück 'Forever And Back' beweist. Obwohl ich ihre knackigen Rocker noch toller finde, aber als Single passt das sicher besser: Youtube.

Quelle: CMM Redakteur: Frank Jaeger Tags: mr big defying gravity forever and back