MR. IRISH BASTARD gibt zu 'We Are The Drunks' - auf Platte und auch live!

In metallischen Kreisen häufig eher ein Kavaliersdelikt, aber manchmal muss man es einfach offen aussprechen: Youtube.

Das Lied stammt vom am Freitag, den 2. März erscheinenden neuen Album "The Desire For Revenge" der trinkfesten Folk-Punk-Rocker. Wer sich den Refrain auch nach ein paar Gläsern merken kann, darf hier auflaufen und seine Textsicherheit unter Beweis stellen:

09.03. Hamburg, Logo

10.03. Braunschweig, Eulenglück

16.03. Essen, Turock

17.03. München, Backstage

23.03. Frankfurt, Nachleben

24.03. Köln, Jungle

29.03. Magdeburg, Factory

30.03. Berlin, Musik + Frieden

31.03. Rostock, MauClub

06.04. Hannover, Lux

07.04. Dresden, Scheune

Zu dem verstärkten Einsatz von Geigen auf dem neuen Album erklärt de Band: "Die Geige ist eine neue Klangfarbe in unserem Sound und transportiert Emotionen, die bislang bei uns keine offensichtlichen Rollen spielten. Wir zelebrieren und definieren auf dem neuen Album unsere bisherige Geschichte als Band. Gleichzeitig verfeinern wir unseren Sound aber auch, denn nur wer sich verändert, bleibt sich letztendlich treu und bleibt auch seinen Zuhörern gegenüber ehrlich. Kurz gesagt, bleiben die Sehnsüchte, wie in jeder Folk-Deutung, überall auf der Welt, die Gleichen. Menschen brauchen alle das Gleiche, Freunde, etwas zu trinken und zu essen, Liebe. Und manche lüstern hin und wieder auch nach Rache, Vergeltung, Schuld und Sühne. "The Desire For Revenge" könnte deren Platte werden."