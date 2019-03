MT. AMBER lässt in

Die Berliner werden am 5. April ihr kommendes Album in ihrer Heimatstadt live vorstellen, hier sind ein paar Höreindrücke davon. Zuerst einmal 'My Lovely Monster': Youtube.

Können die das auch live? Na klar, hier ist 'Amok' in einer Live-Version: Youtube.

Und einen Eindruck der Texte erhält man im Lyrik-Video zu 'All We Are': Youtube.