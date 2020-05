MUDHEAD: Quarantäne-Klorollen-Thrash-Abfahrt

Was machen die Thrasher aus Rotenburg (Wümme), wenn man sie nicht rauslässt? Sie lassen es selbst raus!

Die Band dazu: "2020. Ein neuartiger Coronavirus droht die Menschheit auszurotten. Die Apokalypse steht vor der Tür und die Menschheit rüstet sich für die bevorstehende Zeit. Ganz oben auf der Überlebensliste steht das wertvollste und lebensnotwendigste Gut aller Zeiten: Klopapier. Egoismus und Selbstsucht machen sich in den Köpfen der Menschen breit und die Schlacht in den Supermärkten beginnt.

Ihr haltet das für eine Verschwörungstheorie? Mudhead bringen mit ihrem neuen DIY-Musikvideo den Gegenbeweis. Mit dabei eine ganze Reihe an Freunden und Musikerkollegen. Die Fast with a clean ass!"

Ähm, ja. Genau. Mehr davon gibt es auf der MUDHEAD Bandcamp-Seite.