MUDHONEY bringt uns

Das glaube ich aber nicht in Bezug auf den Inhalt des so betitelten zehnten Albums der Seattler. Ich kann das auch beweisen, hört mal 'Paranoid Core': Youtube.

Das Stück hat einen tollen, dreckigen Drive. Yeah! Das Album wird am 28. September erscheinen, natürlich über Sub Pop Records, von denen ich in letzter Zeit wenig gehört habe. In den Neunzigern war das ein absolutes Kult-Label. Hier sind alle Songtitel, achtet mal besonders auf 7., das ist einer der orginellsten Songtitel des Jahres:

1. Nerve Attack

2. Paranoid Core

3. Please Mr. Gunman

4. Kill Yourself Live

5. Night and Fog

6. 21st Century Pharisees

7. Hey Neanderfuck

8. Prosperity Gospel

9. Messiah’s Lament

10. Next Mass Extinction

11. Oh Yeah

Das Album kann man bereits vorbestellen in zwei verschiedenen Vinyl-Editionen, über eine CD-Ausgabe ist nichts bekannt. Einmal gibt es das normale Vinyl und dann die Loser-Edition in hellblau.

Im Herbst wird MUDHONEY auch live zu sehen sein:

11.11. NL-Utrecht, Le Guess Who Festival

12.11. NL-Groningen, Vera

13.11. Berlin, Festsaal Kreuzberg

14.11. Hamburg, Fabrik

15.11. Köln, Gebäude 9

16.11. CH-Luzern, Schuur

17.11. CH-Vevey, Rocking Chair

19.11. Frankfurt, Zoom Club

20.11. München, Strom

21.11. I-Bologna, Locomotiv

22.11. I-Rom, Largo

23.11. I-Mailand, Santeria Social Club

24.11. HRO-Zagreb, Mochvara

25.11. A-Wien, Arena Big Hall

27.11. F-Paris, Le Trabendo &

28.11. UK-Brighton, Concorde 2

29.11. UK-London, Electric Ballroom

30.11. UK-Leeds, Leeds Beckett University

01.12. UK-Glasgow, Lukes Church