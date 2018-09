MUDHONEY mit neuem Video, Tourdates

Das Album "Digital Garbage" wird am 28. September, also morgen, erscheinen. Als Entscheidungshilfe gibt es 'Kill Yourself Live' als neuen Video: Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste und ein Link zum SUB POP-Labelstore zwecks Vorbestellung. Man könnte das Album auch vor Ort bei einem der Auftritte der Band einpacken:

11.11. NL-Utrecht, Le Guess Who Festival

12.11. NL-Groningen, Vera

13.11. Berlin, Festsaal Kreuzberg

14.11. Hamburg, Fabrik

15.11. Köln, Gebäude 9

16.11. CH-Luzern, Schuur

17.11. CH-Vevey, Rocking Chair

19.11. Frankfurt, Zoom Club

20.11. München, Strom

21.11. I-Bologna, Locomotiv

22.11. I-Rom, Largo

23.11. I-Mailand, Santeria Social Club

24.11. HRO-Zagreb, Mochvara

25.11. A-Wien, Arena Big Hall

27.11. F-Paris, Le Trabendo &

28.11. UK-Brighton, Concorde 2

29.11. UK-London, Electric Ballroom

30.11. UK-Leeds, Leeds Beckett University

01.12. UK-Glasgow, Lukes Church