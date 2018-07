MUSE: Neue Single 'Something Human' zum kommenden Album veröffentlicht

Am heutigen Tag hat die britische Band MUSE einen neuen Song veröffentlicht. 'Something Human' heißt er und zeitgleich haben die Musiker ein neues Album für den November in Ausicht gestellt.



Matt Bellamy sagt zum neuen Song: "Das Leben "On the road" kann die innere Bestie in dir erwecken. Dieser Song und das Video drehen sich darum, diese Bestie zu zähmen und eine Rückkehr zu etwas Menschlichem ["Something Human"] zu ersehnen. Außerdem ist Teen Wolf cool."