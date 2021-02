MUSTAN KUUN LAPSET: Neue Single 'The Dream About a Dying Angel' veröffentlicht

Die finnische Band MUSTAN KUUN LAPSET hat mit 'The Dream About A Dying Angel' eine neue Single veröffentlicht. Sie ist auf dem siebenten Bandalbum "Kruunu" zu finden, welches am 26.02.2021 via Inverse Records erscheinen wird. Das neue Werk ist ein Akustikwerk mit diversen Gastmusikern. Bereits im Januar wurde der Song 'Matkalainen' herausgebracht.

Das Album kann im Label-Shop bereits vorbestellt werden.

Die Tracklist liest sich so:

1. Kruunu

2. Peikonmieli

3. Matkalainen

4. Ikaros

5. Aaria

6. Kosketus pohjaan

7. Saatto

8. Kuolemanvirta

9. The dream about a dying angel

10. La última playa del corazón