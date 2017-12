MYLES KENNEDY mit Solo-Album

MYLES KENNEDY, Frontmann von ALTER BRIDGE und ehemaliger Sänger von SLASH, bringt am 09.03.2018 seine erste Solo-Scheibe via Napalm Records auf den Markt. Das Album trägt den Namen "Year Of The Tiger" und wird zwölf Songs beinhalten.

"Year Of The Tiger" wird als Digipack, zwei verschiedenen Vinyl-Versionen sowie einer Deluxe-Holz-Box erhältlich sein.