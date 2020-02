MYRKYR: Zwei Mal Geschmack bewiesen

Amalie Bruun, die dänische Multimusikerin, die unter dem Namen MYRKYR Eingang in die interessierte Musikwelt gefunden hat, hat mit 'Leaves Of Yggdrasil' ein zweites Stück aus dem neuen Album "Folkesange" produziert und freigegeben. Das Qualitätslabel Relapse Records wird es am 20.03.2020 veröffentlichen. Vor genau einem Monat erschien mit 'Ella' bereits das erste musikalische Lebenszeichen davon.

Quelle: Relapse Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: myrkyr dänisch amalie bruun relapse records märz 2020 powermetalde neues album