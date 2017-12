MYSTIC PROPHECY: Trailer zum Coveralbum

Die deutschen Power Metaller werden am 12. Januar bekanntlich ein Album mit Coverversionen über ihr Label Massacre Records veröffentlichen. Dabei sind einige oft verwurstete Lieder, aber auch einige Überraschungen. Sänger R. Liapakis dazu: "Ich war schon immer ein Riesenfan der Pop- und Rockmusik der 70er, 80er und 90er und ich habe mich immer gefragt, wie sich diese Songs wohl anhören, wenn man ihnen den Sound von MYSTIC PROPHECY verpasst. So habe ich mich auf die Suche nach passenden Songs gemacht, die nicht nur bekannt sind, sondern die mir persönlich auch viel bedeuten und mit denen ich viele Erinnerungen verbinde. Ich finde, die späten 70er und 80er Jahre waren die glorreichen Zeiten der Pop- und Rockmusik; eine Zeit, die mich auch musikalisch geprägt hat. Es ist nicht einfach, den Songs seinen eigenen Stempel aufzudrücken und dabei sicherzustellen, dass man das Original trotzdem noch erkennen kann. Dieses Album ist meine Liebeserklärung an die Musik, die mich und viele andere begleitet hat - jedoch habt ihr die Songs so noch nie gehört! Und ich freue mich sehr, euch MYSTIC PROPHECY mal von einer ganz anderen Seite zu zeigen!"

Hier ist die gesamte Trackliste:

01. You Keep Me Hangin' On (KIM WILDE/THE SUPREMES cover)

02. Hot Stuff (DONNA SUMMER cover)

03. Shadow On The Wall (MIKE OLDFIELD cover)

04. Are You Gonna Go My Way (LENNY KRAVITZ cover)

05. I'm Still Standing (ELTON JOHN cover)

06. Because The Night (PATTI SMITH cover)

07. Space Lord (MONSTER MAGNET cover)

08. Get It On (T.REX cover)

09. Toyko (TOKYO cover)

10. Proud Mary (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL cover)

11. The Stroke (BILLY SQUIER cover) (digipak bonus track)

Einen ersten Eindruck des Openers gibt der offizielle Trailer: Youtube.