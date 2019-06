MYSTIC PROPHECY arbeitet am neuen Album - wer will dabei sein?

Album Nummer elf soll nun, zwei Jahre nach "Monuments Uncovered", in Angriff genommen werden. Am 22. Juni von 13 bis 17 Uhr wird es eine offene Session geben, bei der Fans eingeladen sind, mitzumachen und Backing Vocals einzusingen. Vielleicht der Beginn einiger Metalkarrieren, aber dazu muss man natürlich in der Music Factory/Prophecy Studios, Industriestr. 35, 87448 Waltenhofen dabei sein. Und wenn nicht, kann man zumindest mal Studioatmosphäre schnuppern.

