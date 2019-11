MYSTIC PROPHECY bringt die

Die deutschen Schwermetaller haben bei ROAR Rock Of Angels Records ein neues Zuhause gefunden und werden am 10. Januar ihr elftes Studioalbum "Metal Division" veröffentlichen. Das Album wird es als CD und in verschiedenen Vinyl-Farben geben sowie als limitiertes Box-Set mit ganz viel Gerödel. Der offizielle Vorbestell-Link führt zu amazon.de, schaut euch das mal an - blaue-weißes Vinyl sieht schrecklich aus, oder?

Zu den Boxen muss aber noch ein Wort verloren werden, denn in den 500 Stück wird es insgesamt 20 silberne und 20 goldene Tickets geben. Wer ein silbernes Ticket in seiner Box findet, kann dafür eine beliebige MYSTIC PROPHECY-Headline-Show kostenlos besuchen (außer Festivals). Ein goldenes Ticket gibt dem Besitzer sogar Zugang zu allen MYSTIC PROPHECY-Headline-Shows, ohne zeitliche Begrenzung. Na, schon vorbestellt?