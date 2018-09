MY MERRY MACHINE mit Debütalbum

Meine fröhliche Maschine ist ein eher merkwürdiger Name für eine Band, der mal gar nichts aussagt über den Stil der Kapelle. Es handelt sich um modernen Metal, in den man durch ein paar Snippets auf der Facebook-Seite der Band mal reinhören kann. Das Debütalbum "Ignition" wird am 29. September über M3-Records erscheinen, vorher feiert die Band aber bereits Live-Premiere beim WGM-Festival in Winnenden am 22. September. Bei MY MERRY MACHINE sind gleich drei Musiker der BLOODFLOWERZ tätig und die Erfahrung hört man den Kompositionen an.



Quelle: Focusion Redakteur: Frank Jaeger Tags: my merry machine ignition