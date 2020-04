M.A.D. - Endlich mit einem Album

Aus Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt stammt diese gegerbte Death Metal Band. Die gibt es auch schon eine ganze Weile, hat es aber nie zu einem vollständigen Album geschafft. Bis jetzt, Anfang April: Nach ihrer EP "Servants Of Torture" im April 2016 gibt es jetzt über das Label G.D.R. "A Plague Caused The Deaths" auf die Ohren.

Das beinhaltet reinsten Death/Thrash und passt textlich erstaunlich aktuell zur momentanen Krise des C.