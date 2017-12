Marijuanaut Vol.IV erschienen: Dröhnender Jahresüberblick aus Italien

Genau heute ist der bereits vierte Teil der Bandcamp-Sampler-Reihe mit dem unaussprechlichen Namen erschienen. Das Underground-Webzine Doommabbestia aus Mailand hat die seiner Meinung nach besten und auch kontroversen Bands des Jahres 2017 zusammengestellt. Und das fokussiert vor allem auf die Sektoren, Drone, Doom, Psychedelic und Stoner und auf Italien und den osteuropäischen Raum. Das Teil ist wie alle anderen dieser Compilation hier nach dem Prinzip Pay What You Want zu haben.

