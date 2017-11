Matapaloz Festival 2018: Mit BÖHSE ONKELZ, ARCH ENEMY und MEGADETH findet in Leipzig statt

Das Matapaloz Festival wird 2018 vom Hockenheimring nach Leipzig ziehen. Am 22. und 23. Juni wird das Matapaloz Festival 2018 auf dem Gelände der Leipziger Messe stattfinden-



Die Band BÖHSE ONKELZ ist an beiden Abenden der Headliner und wird mit zwei unterschiedlichen Setlisten auftreten.



Das aktuelle Line-Up sieht so aus:



MEGADETH

IN EXTREMO

ARCH ENEMY

ROSE TATTOO

HAUDEGEN

D-A-D

BACKYARD BABIES

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

BEASTO BLANCO

THE NEW ROSES



Der Vorverkauf startet am Samstag, den 02.12.2017. Details zu den Ticketpreisen, den Kategorien, dem Camping und allem weiterem sollen die nächsten Tage veröffentlicht werden.

