Merken: Dragonslayer-Festival 2017

Ein nettes Indoor-Festival mit dem coolen Namen "Dragonslayer-Festival" findet am 14.10.2017 in Plettenberg, genauer in der Schützenhalle Oesterau statt. Getreu dem Motto "6 Bands 6 Shows 6 Times Metal" sind mit dabei: STORMAGE, DANTE, AVATARIA, MORTAL PERIL, IVORY TOWER und DIFFERENT STEEL.

Los geht's ab 16:30, Karten gibt es hier: https://www.reservix.de/ und einen Trailer gibt es auch: https://www.youtube.com/watch?v=jme_JPIFukc&feature=youtu.be

Quelle: Veranstalter Redakteur: Jakob Ehmke Tags: dragonslayer festival stormage dante avataria mortal peril ivory tower different steel