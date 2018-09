Metal Assault 2019: FIFTH ANGEL ist Headliner

Das "Metal Assault IX" hat seinen Headliner gefunden, und es wird niemand Geringers sein, als FIFTH ANGEL, die amerikanischen Melodic Metaller, die in Kürze ihr lange erwartetes Comeback über Nuclear Blast veröffentlichen werden und die bereits beim "Keep It True" mit zwei umjubelten Gigs für Furore sorgen konnten. Beim Metal Assault wird auch Originaldrummer Ken Mary mit von der Partie sein.



Das "Metal Assault IX" wird am 16.02.2019 in der Posthalle zu Würzburg stattfinden, weitere Infos findet ihr unter den folgenden Adressen:



http://www.facebook.com/metalassaultfestival

http://www.posthalle.de



Tickets sind hier zu bekommen:



http://www.tixforgigs.de

http://www.eventim.de

Lokal beim H2O in Würzburg oder direkt unter

tickets@kk-entertainment.de (billigste Variante)



