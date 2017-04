Metal Bash Festival 2017 - Das finale Lineup steht!

Das von uns präsentierte METAL BASH FESTIVAL 2017 am Samstag, dem 13. Mai 2017 in Neu Wulmstorf (bei Hamburg) / Schießsportzentrum bestätigt das finale Billing. Mit I´ll Be Dammned und DrunkenSwallows ist der Sack nun zu und das komplette Lineup sieht wie folgt aus:





Girlschool (Headliner)



Kneipenterroristen (Show zum neuen Album)



Stallion



Hardbone



Crisix



Die Bonkers



Endseeker



Blessed Hellride



Toxic Waltz



Los Bastardos Finlandeses



Phantom Corporation



Double Crush Syndrome

I´ll Be Dammned

DrunkenSwallows



The Ukeboys



Die Kneipenterroristen werden auf dem Metal Bash ihren 18. Bandgeburtstag und die Veröffentlichung des neuen Albums "Schneller Lauter Härter“" feiern. Endlich voll…..jährig, auf `ne fette Party, Prost !

Ticketpreis: 28€ zzgl. 10% Vvk-Gebühr



Weitere Infos bekommt Ihr auch dirket beim Veranstalter:



040 / 435353 oder www.metalbash.de

