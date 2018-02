Metal On The Hill 2018: WARBRINGER kommt

Die Kalifornier WARBRINGER erweitern die Besetzung des diesjährigen Metal On The Hill in Graz. Das von Napalm Records initiierte Festival amSchlossberg wird am 17.08. und 18.08.2018 stattfinden.

Zum weiteren Line-Up zählen POWERWOLF, EPICA und ELUVEITIE, die ihre einzigen und exklusiven Österreich-Shows spielen werden. Weitere Hochkaräter sind die Trash Metal Helden von SODOM, die A-Capella-Kapelle VAN CANTO, gefolgt vom Death Metal von GOD DETHRONED. GLORYHAMMER spielt Power Metal, beliebte JINJER sind zu sehen, sowie auch die Belgier EVIL INVADERS. Abgerundet werden die bisherigen Bestätigungen von den Grazer Lokalmatadoren ELLENDE und DARKFALL.