Metal und Lovecraft in Erlangen

Wer auf Metal und Lovecraft steht, sollte sich den 03.03.2018 fett im Kalender eintragen: Im New Force Erlangen gibt es an eben jenem Samstag eine Podiumsdiskussion zum Thema "Lovecraft in der Popkultur." Weitere kleine Programmpunkte und ein Merchandisestand sind ebenfalls eingeplant. Ab 20 Uhr folgen sechs Stunden mit zwei DJs - es gibt ausschließlich Hard Rock / Metal mit Lovecraft-Bezügen. Für die Podiumsdiskussion konnte man bekannte Namen aus der Lovecraft-Szene gewinnen, unter anderen Illustrator Philipp Hermann und Regisseur Huan Vu.

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage der Deutschen Lovecraft Gesellschaft:

https://www.deutschelovecraftgesellschaft.de/2017/12/22/03-03-2018-im-new-force-erlangen-metal-meets-lovecraft/

