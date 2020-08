Michael Schenker kündigt neues Album an!

Der blonde Saitenmeister hat aber eine ziemlich hohe Schlagzahl. Das neue Album "Immortal" wird am 8. Januar 2021 zum 50-jährigen Musiker-Jubiläum des Gitarristen erscheinen und uns das neue Jahr gleich mal geraderocken.

Michael sagt dazu: "Es läuft fantastisch. Wir haben viele Gastmusiker, mit deren Unterstützung dieses neue Album einmalig wird. Ich bin allen beteiligten Musikern sehr dankbar, die dazu beigetragen haben, dieses Werk zu einem weiteren Meilenstein meiner langen Karriere zu machen."

Hauptsänger wird der gebürtige Chilene Ronnie Romero (RAINBOW etc.) sein, gefolgt von Michael Voss (MAD MAX), Ralf Scheepers (PRIMAL FEAR) sowie Joe Lynn Turner (ex-DEEP PURPLE, RAINBOW), die jeweils auf zwei Nummern zu hören sind. Neben Michael Schenker selbst, spielen Steve Mann (Keyboards), Barry Sparks (Bass, DOKKEN) sowie die drei Schlagzeuger Bodo Schopf, Simon Philipps (ex-TOTO) und Brian Tichy (ex-WHITESNAKE).

"Brian hat sich sehr gefreut, ein Teil davon zu sein. Er ist ein wahrer Groove-Meister und hat letztendlich auf sechs der Songs gespielt. Ich konnte es nicht glauben: er ist wirklich auf einem völlig neuen Level; ein echtes Original und Naturtalent. Mit seinem Beitrag wurde das Album vollständig. Also könnt ihr euch wohl vorstellen, dass ich extrem glücklich bin", sagt Michael Schenker zufrieden. Der letzte Gastbeitrag auf "Immortal" stammt von Keyboarder Derek Sherinian (ex-DREAM THEATER, KISS). "Derek und ich tauschen uns während unserer Solos aus - es klingt völlig unerwartet und übertrifft all meine Erwartungen, fantastisch!"

Markus Staiger von Nuclear Blast Records, der offensichtlich wir ich durch Michaels frühe MSG-Werke geprägt ist, fügt hinzu: "Ich freue mich enorm, nach den beiden großartigen MICHAEL SCHENKER FEST Alben, ein brandneues MSG Werk zu veröffentlichen. Im Alter von 14 Jahren hat mich das selbstbetitelte MSG Debüt vollkommen umgehauen und entsprechend geprägt, seitdem bewundere ich seine Musik und die Einzigartigkeit seiner Kompositionen. Die zehn neuen Stücke sind pure Magie!"

"Immortal wurde wieder im Kidroom Studio mit Michael Voss aufgenommen: "Es ist immer schön, mit Michael Voss zu arbeiten, der rund um die Uhr arbeitet und ein wirklich phänomenaler Musiker und Produzent ist. Er hat die Melodie und die Lyrics für eine Power Ballade komponiert, für die ich die Musik geschrieben habe und schließlich hat er dazu gesungen. Das Ergebnis war so umwerfend, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand den Song besser hätte singen können. Wirklich großartig."

Das Album wird zehn Songs enthalten, darunter das epische 'In Search Of The Peace Of Mind'. Michael erklärt: "Ich habe den Song mit 15 geschrieben und es war mein allererstes selbstkomponiertes Musikstück, das ich mit den SCORPIONS für unser erstes Studioalbum "Lonesome Crow" 1970 aufgenommen habe. Es erschien dann 1972, als ich die SCORPIONS bereits wieder verlassen hatte, um im Juni 1972 bei der britischen Rock Band UFO einzusteigen, als ich 17 war. Wir haben den Song zur Feier meines 50. Jubiläums neu aufgenommen und es wurde ein richtiges Epos; mit einer Erweiterung am Ende des Songs, die absolut phänomenal geworden ist, mit Simon Phillips am Schlagzeug, der wie immer großartige Arbeit geleistet hat. Gary Barden singt den ersten Vers, bevor er von Ronnie Romero abgelöst wird – und am Ende singen Ronnie, Doogie White und Robin McAuley alle zusammen, zu Ehren meines Jubiläums. Wirklich unglaublich. Dafür möchte ich mich bei jedem von ihnen bedanken!"

Auf der limitierten Erstauflage wird es noch einen besonderen Bonus geben, nämlich eine Blu-ray des letzten Bang Your Head-Auftritts: "Wir haben als Bonus noch die MICHAEL SCHENKER FEST - Bang Your Head (Blu-ray), die während unserer Headline Show in Balingen vor zwei Jahren aufgenommen wurde: unbearbeitet, voller Power und einfach großartig! Es sind ein paar kleine Fehler drin, aber weil die Show und die Aufnahme so gut gelaufen ist, habe ich entschieden, alles so zu lassen, wie es in dieser Nacht war: pure Live Magie."