Mit Marc Ferrari von KEEL lernen, pünktlich zu sein!

Ja, das geht, die Zeiten, in denen eure Freunde immer geflucht haben, weil sie auf euch warten mussten, sind endlich vorbei! Das einzige, was ihr braucht, sind Englischkenntnisse auf Anfängerlevel und knapp 20 Euro. Dann könnt ihr euch nämlich das neue Kinderbuch des KEEL-Saitenartisten Marc Ferrari mit dem Titel "Don't Dilly Dally Silly Sally" kaufen, das am 5. Januar über Belle Isle Books veröffentlicht werden wird. Marc wird euch erklären, was ihr tun müsst, um immer pünktlich zu sein und nicht immer das erste Bier, den Support-Act oder die Trailer im Kino zu verpassen. Die Illustrationen stammen übrigens von Felipe Diaz Huarnez.



Quelle: marcferrari.com Redakteur: Frank Jaeger Tags: keel marc ferrari dont dilly dally silly sally