NACHTGESCHREI: Neues Album im März

Neues aus der NACHTGESCHREI-Zentrale in Frankfurt: Am 03. März erscheint das neue Album des Septetts. "Tiefenrausch" ist das sechste Werk der Band und erscheint via SPV/Oblivion.

Auf dem Silberling verlassen die Mittelalter-Rocker sich wieder auf ihre gewohnten Stärken: Brachiale Gitarrenriffs gepaart mit raffiniert versponnenen Folkmelodien - alles auf der Basis bodenständiger altertümlicher Instrumente wie Dudelsack und Drehleier.

Live zu hören gibt es "Tiefenrausch" dann im Frühjahr:

10.02.2017 - Wacken Winter Nights – Wacken

11.02.2017 - Carpe Noctem Festival - X-Herford, Herford

02.03.2017 - Tiefenrausch Tour - Musik & Frieden, Berlin

03.03.2017 - Tiefenrausch Tour - Hellraiser, Leipzig

04.03.2017 - Tiefenrausch Tour - Matrix, Bochum

11.03.2017 - Tiefenrausch Tour - Logo, Hamburg

16.03.2017 - Tiefenrausch Tour - Nachtleben, Frankfurt

17.03.2017 - Tiefenrausch Tour - Kammgarn, Kaiserslautern

18.03.2017 - Tiefenrausch Tour - Spectaculum Mundi, München

08.04.2017 - Metal Invasion - Köln

Quelle: Result Promotion Redakteur: Leoni Dowidat Tags: nachtgeschrei tiefenrausch