NACHTSCHADEN mit neuem Video 'Silent'

Das Avantgarde-Dou NACHTSCHADEN hat mit 'Silent' ihren wohl düstersten Song in einem bildgewaltigen Video veröffentlicht, welches man HIER findet.

NACHTSCHADEN: "Getrieben von Erinnerungen und Sehnsucht besucht unser Protagonist auf seiner Reise all jene Orte, die ihm gleichzeitig helfen loszulassen und zu erinnern. Er begegnet seiner Verbündeten auf einer höheren Ebene, die sich in der Natur und den Elementen auszudrücken scheint. Durch das Verbrennen seines größtes Schatzes, seiner Laute, befreit er sich schließlich von allem Irdischen und gelangt ans Meer - den Ort an dem alles begann und endet."

Die dazugehörige selbstbetitelte Debut-EP, steht bereits in den Startlöchern und wird in Kürze veröffentlicht.

In Szene gesetzt auf Fuerteventura vom Fotografen-Team Aglaja Brix & Florian Maas (brixandmaas.com), ist das Video ein ästhetischer Leckerhappen.

Quelle: Band Redakteur: Jakob Ehmke Tags: nachtschaden silent