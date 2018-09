NAILED TO OBSCURITY im Studio, bald auf Tour

Nachdem die Band einen neuen Deal mit Nuclear Blast unterzeichnet hat, ist sie nun ins Woodshed Studio on V. Santura gezogen, um den Nachfolger zu "King Delusion" einzuspielen. Die Band sagt dazu: "Es hat sich angefühlt, als wären wir nach Hause zurückgekehrt, als wir wieder ins Woodshed Studio gekommen sind, wo wir bereits unser (noch) aktuelles Album »King Delusion« aufgenommen haben. Mit Produzent V. Santura zu arbeiten, ist schon damals eine großartige Angelegenheit gewesen, weshalb es keinerlei Zweifel gab, ihn für unser kommendes Werk erneut ins Boot zu holen. Wir arbeiten aktuell noch im Studio an den Songs, sie sind also noch nicht ganz fertig. Doch so viel sei verraten: Dieses Album wird vermutlich unser düsterstes. Auch wenn es zuerst NAILED TO OBSCURITY-typisch klingen mag, wird es doch eine Menge neuer Dinge zu entdecken geben. Das Schlagzeug ist bereits vollständig eingespielt und wir haben kürzlich mit den Gitarrenaufnahmen losgelegt. Wir können es kaum erwarten, das Endergebnis zu hören und euch vorzustellen!"

Anfang 2019 wird NAILED TO OBSCURITY zusammen mit AMORPHIS und SOILWORK auf Europatour gehen und hier zu sehen sein:

11.01.2019 Oberhausen (Turbinenhalle 2)

12.01.2019 Nijmegen (Doornroosje)

13.01.2019 Hamburg (Markthalle)

14.01.2019 Copenhagen (Amager Bio)

15.01.2019 Stockholm (Fryshuset)

16.01.2019 Oslo (Rockefeller Music Hall)

18.01.2019 Hannover (Capitol)

19.01.2019 Leipzig (Hellraiser)

20.01.2019 Krakow (Klub Kwadrat)

22.01.2019 Bucharest (Arenele Romane)

23.01.2019 Sofia (Universiada Hall)

25.01.2019 Budapest (Barba Negra Music Club)

26.01.2019 Wien (Ottakringer Brauerei)

27.01.2019 Zlín (Masters of Rock Café)

28.01.2019 Bratislava (Majestic Music Club)

29.01.2019 Berlin (Kesselhaus)

30.01.2019 München (Backstage (Werk))

01.02.2019 Geiselwind (MusicHall)

02.02.2019 Köln (Essigfabrik)

03.02.2019 Antwerp (Trix Muziekcentrum)

04.02.2019 London (Electric Ballroom)

06.02.2019 Paris (Cabaret Sauvage)

07.02.2019 Toulouse (Le Bikini)

08.02.2019 Madrid (Mon)

09.02.2019 Barcelona (Salamandra)

10.02.2019 Lyon (Le Transbordeur)

12.02.2019 Trezzo sull'Adda (MI) (Live Music Club)

13.02.2019 Wiesbaden (Schlachthof)

14.02.2019 Saarbrücken (Garage)

15.02.2019 Stuttgart (LKA Longhorn)

16.02.2019 Pratteln (Z7)