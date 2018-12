NAILED TO OBSCURITY mit neuem Video, Releaseshow angekündigt

In zwei Wochen wird "Black Frost" erscheinen, jetzt gibt es bereits 'Tears Of The Eyeless': Youtube.

Sänger Raimund Ennenga sagt: "Kühl, leer, verloren - ein emotionsloses Wesen oder eine arme Seele, die sich nach Freiheit sehnt? Manchmal liegt die Antwort genau dazwischen, denn es gibt immer Gründe, warum ein Auge nicht glänzt. 'Tears Of The Eyeless' erzählt die Geschichte einer Frau, die ihr wahres Selbst nahezu vergraben hat, aber ihr Innerstes findet einen Weg..."

Die deutsche Band hat für den 10. Januar eine Releaseshow für "Black Frost" organisiert. Holt euch schnell ein Ticket bei ticketticker.de für den 10.1. im JUZ Schlachthof Aurich. Dabei wird APALLIC als Support die Bühne entern. Ab 18:30 Uhr ist Einlass, um 19:00 Ur geht es los.

Und danach geht es mit SOILWORK und AMORPHIS los, nämlich auf Tournee:

11.01. D Oberhausen - Turbinenhalle 2

12.01. NL Nijmegen - Doornroosje *AUSVERKAUFT*

13.01. D Hamburg - Markthalle *AUSVERKAUFT*

14.01. DK Kopenhagen - Amager Bio

15.01. S Stockholm - Fryshuset

16.01. N Oslo - Rockefeller Music Hall

18.01. D Hannover - Capitol

19.01. D Leipzig - Hellraiser *AUSVERKAUFT*

20.01. PL Krakau - Klub Kwadrat

22.01. RO Bukarest - Arenele Romane

23.01. BG Sofia - Universiada Hall

25.01. H Budapest - Barba Negra Music Club

26.01. A Wien - Ottakringer Brauerei

27.01. CZ Zlín - Masters of Rock Café

28.01. SK Bratislava - Majestic Music Club

29.01. D Berlin - Kesselhaus

30.01. D München - Backstage (Werk)

01.02. D Geiselwind - MusicHall

02.02. D Köln - Essigfabrik *AUSVERKAUFT*

03.02. B Antwerpen - Trix Muziekcentrum

04.02. UK London - Electric Ballroom

06.02. F Paris - Cabaret Sauvage

07.02. F Toulouse - Le Bikini

08.02. E Madrid - Mon

09.02. E Barcelona - Salamandra

10.02. F Lyon - Le Transbordeur

12.02. I Trezzo sull'Adda (MI) - Live Music Club

13.02. D Wiesbaden - Schlachthof

14.02. D Saarbrücken - Garage

15.02. D Stuttgart - LKA Longhorn

16.02. CH Pratteln - Z7