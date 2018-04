NANCYBREATHING: Neues Video zum kommenden Album

Die Crossover-Band NANCYBREATHING wird zu ihrem 10-jährigen Jubiläum ihr zweites Studioalbum "Awake" bei ihrem neuen Label Boersma Records veröffentlichen.



Als Vorgeschmack wurde jetzt die erste Single 'Too Many' herausgebracht. Am 26.05.2018 wird es in Gladbeck ein Releasekonzert geben.

