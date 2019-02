NANOWAR OF STEEL und die Hymne auf den Baumarkt

Nur wer die verrückten Italiener nicht kennt, wundert sch über diese Überschrift. Bei den MANOWAR-Nachahmern, die uns 'Tricycles Of Steel' brachten, den 'Schwanzwald' erkundeten und uns 'To Kill the Dragon You Need a Sword' einbläuten, ist ein neues Lyric-Video, wahrscheinlich unter Zuhilfenahme einiger Kaltschalen und zahlreicher Lachkrämpfe, entstanden. Schaut und amüsiert euch, ich habe es getan, hier ist der 'Ironmonger (The Copier Of The Seven Keys)': Youtube.

Das Stück stammt von dem letzten Album "Stairway To Valhala", das mit Fabio Lione (ANGRA, RHAPSODY, RHAPSODY OF FIRE, STAROPOLILESS FABIO LIONE'S RHAPSODY OF LUCA TURILLI), Alessandro del Vecchio (EDGE OF FOREVER, VODOO CIRCLE, SSC NAPOLI) und Mario Draghi (GOLDMAN SACHS, ECB) illustre Gäste zu bieten hat. (Mario Draghi? Ja, schaut mal weiter unten das Video zu 'Tooth Fairy' an). In jedem Fall kommt hier die Trackliste, danach noch ein paar Videos und unten dann die Links zum Bestellen:

1. Declination (Intro)

2. Barbie, MILF Princess Of The Twilight

3. The Call Of Cthulhu

4. Heavy Metal Kibbles

5. Il Maestro Myagi Di Pino (Interlude)

6. L'Opelatole Ecologico

7. Images And Swords (Interlude)

8. In The Sky

9. ...And Then I Noticed That She Was A Gargoyle

10. Tooth Fairy

11. Vegan Velociraptor

12. Another Drill In The Wall (Interlude)

13. Ironmonger (The Copier Of The Seven Keys)

14. Bum Voyage (Interlude)

15. Uranus

16. The Crown And The Onion Ring (Interlude)

17. The Quest For Carrefour

18. Hail To Liechtensten

So, hier sind die versprochenen weiteren Videos:

'The Call Of Cthulhu': Youtube.

'Barbie MILF Princess Of The Twilight': Youtube.

'Tooth Fairy': Youtube.

'Heavy Metal Kibbles': Youtube.

Und wo kann man diese Meisterwerke des nicht allzu subtilen Humors kaufen? Natürlich bei der Band selbst oder auf ihrer Bandcamp-Seite. Echte Metaller haben bereits bestellt! Greetings and exterminate. Äh, Moin und abmurksen? Ach nee, ich hab es: Hail and kill! Genau.