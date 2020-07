NAPALM DEATH mit neuem Album im Herbst

Die britischen Grindcore-Urgesteine NAPALM DEATH werden am 18.09.2020 über Century Media Records ihr neues Studioalbum "Throes of Joy In The Jaws Of Defeatism" veröffentlichen. Wie schon diverse Vorgänger wurde das neue Album von Russ Russell produziert und es wird ein Artwork von Frode Sylthe tragen. Das Album wird sich lyrisch gewohnt gesellschaftskritisch geben und laut Frontmann Barney Greenway die aktuell um sich greifende irrationale Furcht vor dem Andersartigen als Leitmotiv haben.



Das Album wird die folgenden zwölf neuen Songs enthalten, die durchaus klar andeuten, wohin die inhaltliche Reise gehen wird:

1. Fuck The Factoid

2. Backlash Just Because

3. That Curse Of Being In Thrall

4. Contagion

5. Joie De Ne Pas Vivre

6. Invigorating Clutch

7. Zero Gravitas Chamber

8. Fluxing Of The Muscle

9. Amoral

10. Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism

11. Acting In Gouged Faith

12. A Bellyful Of Salt And Spleen

Die erste Single zu "Throes of Joy in the Jaws of Defeatism" wird am 24.07.2020 verfügbar sein, wenn auch die Vorbestellungen des Albums anlaufen. Einstweilen könnt ihr die Wartezeit mit der kürzlich veröffentlichten Single "Logic Ravaged By Brute Force" überbrücken: