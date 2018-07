NASHVILLE PUSSY: Neuer Deal, neues Album

Die dirty Rocker haben einen neuen Vertrag bei Earmusic unterschrieben und werden am 7. September ihr neues Album "Pleased To Eat You" veröffentlichen, das von Daniel Rey produziert wurde. Auf dem Album Nummer sieben werden folgende Tracks sein:

She Keeps Me Coming And I Keep Going Back

We Want A War

Just Another White Boy

Go Home And Die

Low Down Dirty Pig

Testify

One Bad Mother

Woke Up This Morning

Drinking My Life Away

Endless Ride

Hang Tight

CCKMP

Trying To Pretend That I Give A Shit