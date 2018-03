NATIONAL NAPALM SYNDICATE sagt:

Ich weiß zwar nicht, was uns die Finnen damit sagen wollen, aber sicher ist, dass wir es zumindest musikalisch ab dem 18. Mai werden herausfinden können. Dann wird nämlich das so betitelte neue Album der auf mehr als drei Jahrzehnte Bandgeschichte zurückblickenden Kapelle. Diese Lieder werden auf dem Album, dessen Cover irgendetwas Seltames in Richtung "Untoter Wichtel bläst auf Skiern Alphorn" ziert, enthalten sein:

1. Pig Moon Rising (Intro)

2. Obey The System

3. In The Dead Of The Night

4. Kuolema

5. Bringer Of Päin

6. Knife Against My Throat

7. Drowning

8. Fallen Gardens

9. Original Sin

10. Ken Tästä Käy

11. Animal Is Out Of Control

12. Unholy Madness

13. Welcome To Tomorrow

14. Faces

15. The Worm Moon (Outro)

16. Blood And Iron (Bonustrack)