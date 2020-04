NAXEN: Debütalbum bei Vendetta Records

Der Black Metal dieser einheimischen Truppe ist vielschichtig angelegt, wie man auf dem Demo unter diesen Zeilen ganz gut erhören kann.

Am 05.06.2020 kann sich das Berliner Krachqualitätslabel Vendetta Records mit der Veröffentlichung des neuen Albums schmücken. Es wird "Towards The Tomb Of Times" heißen.

