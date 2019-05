NAZARETH: Zweiter Vinyl-Schwung im Anmarsch!

2018 veröffentlichte NAZARETH das 24. Studioalbum "Tattooed On My Brain" und zum 50. Jubiläum "Loud and Proud" als Super Deluxe Box Set.

Beide wurden von Fans und Kritikern gleichermaßen mit guten Kritiken aufgenommen - so sehr, dass eine Auswahl an farbigen LPs ihrer beliebtesten Alben im Laufe des Jahres 2019 veröffentlicht werden.

Das sind die Alben des zweiten Teils der Re-Releases 2019



"Nazareth" auf grünem Vinyl. Das Debütalbum von 1971 beinhaltet u.a. die Tracks 'Dear John' und 'Morning Dew'.



"Exercise" auf blauem Vinyl. Das zweite Album erschien 1972 und beinhaltet 'Woke Up This Morning' und 'Love Now You’re Gone'.



"Close Enough For Rock'n'Roll" mit den beiden Songs 'Telegram' und 'Vancouver Shakedown' ist das siebte Album und wurde ursprünglich 1976 veröffentlicht.



"Play 'N' The Game" erschien noch im selben Jahr 1976. 'Born To Love' und 'Somebody To Roll' sind die Highlight-Tracks und wird nun in Cremefarben erscheinen



"Malice In Wonderland" auf rotem Vinyl ist das 11. Album in der Geschichte der Band und erschien 1980. 'Holiday' und 'Heart's Grown Cold' waren damals die Singles.



"The Fool Circle" auf purple Vinyl folgte als 12. Album 1981 mit u.a. 'Cocaine', 'Little Part Of You' und 'Moonlight Eyes'.