NCN Festival 2018: TYSKE LUDDER, I-M-R, ASSEMBLAGE 23 und SUIR bestätigt

Für das 13. NCN-Festival - Nocturnal Culture Night in Deutzen bei Leipzig (Kulturpark) sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:



TYSKE LUDDER

I-M-R

ASSEMBLAGE 23

SUIR



Mit TYSKE LUDDER wird es elektronisch, während I-M-R (IN MY ROSARY) mit Dark Wave auf der Kulturbühne spielen werden. Am Freitag wird SUIR mit Post Punk die Parkbühne eröffnen. Mit ASSEMBLAGE 23 gibt es Synthiepop.



Alle weiteren Infos und Tickets gibt es über die Festival-Homepage.

Quelle: www.facebook.com/nocturnalculturenight Redakteur: Swen Reuter Tags: ncn 2018 nocturnal culture night 2018 kulturpark deutzen tyske ludder i-m-r in my rosary assemblage 23 suir peter hook and the light marc almond kirlian camera welle erdball escape with romeo