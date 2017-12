NEAL MORSE bringt

Über Radiant Records wird der Sänger, der in Prog-Kreisen Berühmtheit erlangte als Frontmann vo SPOCK'S BEARD, am 16. Februar 2018 sein neues Album veröffentlichen. Allerdings wird es ein "akustisch orientiertes Singer/Songwriter"-Album werden und kein Prog-Album. Zuletzt, also so die letzten zehn Jahre, störte mich der religiös-predigende Ton des Musik-Missionars gewaltig, wenn er das auch noch in ein Akustik-Gewand packt, traue ich mich kaum, reinzuhören. Aber da es eh noch kein Video gibt, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Vielleicht hat er ja auch seine lyrischen Fähigkeiten wiedergefunden und beglückt uns mit einem Album, dass man auch genießen kann, wenn man mit den Wolkensheriffs nicht so viel am Hut hat.

Quelle: Networking Media Redakteur: Frank Jaeger Tags: neal morse life and times