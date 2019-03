NEAL MORSE bringt uns eine Metal-Oper, auf Tonträger und live

Am 14. Juni wird der ehemalige SPOCK'S BEARD-Frontmann, der mir, seit er Gott gefunden hat, mit seinen Predigt-Texten ziemlich auf den Zeiger geht, eine Metal-Oper als Doppel-CD oder Dreifach-Vinyl veröffentlichen, die den Titel "Jasus Christ The Exorcist" tragen wird. Das lässt schon Schreckliches erahnen, aber ich muss zugeben, dass das Stück 'Get Behind Me Satan' ziemlich viel Drive hat und obendrein von Ted Leonard, dem Sänger von ENCHANT, veredelt wird: Youtube.

Der Song erinnert mich an frühe DEEP PURPLE. Noch jemanden? Diese Rockoper wird folgende Künstler mi Gesangsparts enthalten:

Ted Leonard – Jesus

Talon David - Mary Magdalene

Nick D’Virgilio - Judas Iscariot

Rick Florian - The Devil

Matt Smith - John the Baptist

Jake Livgren – Peter and Caiaphas

Neal Morse - Pilate, Demon 1, Disciple 1

Mark Pogue - Israelite 1, the Madman of the Gadarenes, Pharisee 2

Wil Morse - Israelite 2, Demon 3, Pharisee 1

Gabe Klein - Demon 2, Pharisee 4

Gideon Klein - Demon 4

Julie Harrison - Servant Girl

Die über Frontiers erscheinende Konserve wird diese Lieder enthalten:

CD 1

1. Introduction

2. Overture

3. Getaway

4. Gather The People

5. Jesus’ Baptism

6. Jesus’ Temptation

7. There’s A Highway

8. The Woman Of Seven Devils

9. Free At Last

10. The Madman Of The Gadarenes

11. Love Has Called My Name

12. Better Weather

13. The Keys To The Kingdom

14. Get Behind Me Satan



CD 2

1. He Must Go To The Cross

2. Jerusalem

3. Hearts Full Of Holes

4. The Last Supper

5. Gethsemane

6. Jesus Before The Council And Peter’s Denial

7. Judas’ Death

8. Jesus Before Pilate And The Crucifixion

9. Mary At The Tomb

10. The Greatest Love Of All

11. Love Has Called My Name (Reprise)

Außerdem wird man Neal und seine Kollege live an diesen Orten erleben dürfen:

29.03. Köln - Kantine

03.04. Berlin - Heimathafen

04.04. Hamburg - Markthalle

05.04. Leipzig - Halle d / Werk 2

09.04. München - Technikum

10.04. Pratteln - Switzerland - Z7

Damit man das Konzert später schön nochmal kann, sollte man mal bei einer dieser Plattformen das Album vorbestellen.