NECROPHOBIC: Hört 'Mark Of The Necrogram'

Am 23.02.2018 veröffentlicht die Melodic Black-/Death-Metal-Kombo NECROPHOBIC das neue Album "Mark Of The Necrogram" über Century Media. Hört hier den Titeltrack: https://www.youtube.com/watch?v=aBCnlhie8G8

Die gesamte Tracklist liest sich wie folgt:

01. Mark Of The Necrogram

02. Odium Caecum

03. Tsar Bomba

04. Lamashtu

05. Sacrosanct

06. Pesta

07. Requiem For A Dying Sun

08. Crown Of Horns

09. From The Great Above To The Great Below

10. Undergången

Nach einigen Besetzungswechseln, unter anderem kam Lead-Gitarrist Sebastian Ramstedt zurück, besteht NECROPHOBIC anno 2018 aus:

Anders Strokirk - Vocals

Alexander Friberg - Bass

Joakim Sterner - Drums

Sebastian Ramstedt - Guitar

Johan Bergebäck - Guitar