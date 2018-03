Die schwedischen Black/Deather NECROPHOBIC haben zum neuen Album "Mark Of The Necrogram" just ein Video ausgekoppelt. 'Pesta' ist zweifellos der Überhit des neuen Silberlings, stilsicher, unterhaltsam und unglaublich düster umgesetzt von Mattias Björkbacka.

