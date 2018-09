NEGACY: Audio-Video vom kommenden Album online

"Escape From Paradise" nennt sich das dritte Album der italienischen Power Metaller NEGACY und wird am 21. September via Massacre Records veröffentlicht. Wer sich einen ersten Höreindruck von der so gar nicht typisch italienisch klingenden Truppe machen möchte, kann dies nun anhand ihres aktuellen Audio-Videos zu 'Scattered Life' gerne tun. Youtube.

Quelle: Massacre Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: negacy massacre records escape from paradise scattered life