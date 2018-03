NEGATIVE SELF: Video zu 'In My Head', kompletter Albumstream

Das neue Album "Control The Fear" ist bereits erschienen, jetzt folgt das Video zu 'In My Head': Youtube.

Wem das nicht genügt, kann das ganze Album in einem offiziellen Stream hören. Natürlich in der Hoffnung, das möglichst viele von euch anschließend das Album auch erwerben, denn an den Streams verdienen die Bands bekanntermaßen so gut wie gar nichts. Daher: Anhören und bei Gefallen bitte die Band unterstützen, zum Beispiel durch einen Kauf im BDHW-Shop. Hier ist "Control The Fear": Youtube.