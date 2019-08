NEGATOR lässt reinlauschen

Das neue Album mit dem sperrigen Namen "Unitas Puritas Existentia" wird am 18. Oktober über Massacre erscheinen und unter anderem dieses Lied mit dem Titel 'Sanguis Serpentis' enthalten: Youtube.

Auf CD und Vinyl werden diese Lieder zu finden sein:

01. TEMPLE OF LIGHT

02. SANGVIS SERPENTIS

03. ΧΑῖΡΕ ΦῶΣ (KHAIRE PHOS)

04. PYROLEOPHIS

05. PROPHETS OF FIRE

06. RITVS SEX

07. REGNVM SPIRITVS IMMVNDI

08. ET VERBVM CARO FACTVM EST

09. RITE OF THE TRIDENT

10. DER RUF DER SEE (Bonus Track)